Дочь Татьяны Навки спровоцировала слухи о помолвке

18-летняя Александра Жулина еще не закончила обучение в МГИМО, однако уже намекнула фанатам на бурное развитие событий в личной жизни.

Дочь известных российских спортсменов Татьяны Навки и Александра Жулина пока что официально не занялась творчеством и ставит перед собой цели достичь успехов в сфере международных экономических отношений, ведь именно на такой факультет она поступила. Тем не менее, это не мешает ей быть достаточно популярной в сети. К слову, на официальной странице Александры Жулиной в социальной сети Instagram собралось уже более 40 тысяч подписчиков.

Накануне же она опубликовала фотографию, которой и спровоцировала слухи о помолвке. На ней девушка запечатлена сидящей в машине с задумчивым выражением лица и прислонившей к нему правую руку, на безымянном пальце которой было аккуратное кольцо с драгоценным камнем. Пользователи сети отметили, что обычно именно такого типа украшения выбирают для помолвки. Теперь они ждут от дочери Навки официального объявления.