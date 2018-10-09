Кайли Дженнер похвасталась стройными формами в трендовом боди

Американская звезда Кайли Дженнер на днях продемонстрировала роскошную фигуру в боди с принтом зебры.

21-летняя Кайли Дженнер в личном микроблоге опубликовала серию впечатляющих снимков, где молодая знаменитость позирует в одном только боди со стильным принтом зебры. Как отмечают модные критики и мировые дизайнеры, сейчас в тренде все животные принты и изображения. Помимо этого Кайли также сделала себе прическу в стиле Мэрилин Монро. Больше всего поклонников впечатлили стройные формы знаменитости.

Многие фолловеры также стали отмечать, что Дженнер все-тки удалось спустя девять месяцев восстановить свою фигуру после родов. Для этого Кайли отказалась от любимого фаст-фуда и начала по утрам заниматься йогой.