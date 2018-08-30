Екатерина Варнава рассказала, как в детстве ее били из-за внешности

Звезда Comedy Woman призналась, что в детстве выглядела несколько иначе, не так, как все. Многие считали девушку странной в детском и подростковом возрасте. Варнава рассказала, что ее не любили и даже били за то, как она выглядит.

За последние несколько лет очень заметны преображения во внешности Екатерины Варнавы. Она стала более стройной и перекрасилась в блондинку, что только пошло на пользу ее образу. Сейчас девушку считают главной красавицей Comedy Woman, а она, в свою очередь, не стесняется демонстрировать свою фигуру и выходить на сцене в откровенных нарядах.

Однако Звезда Comedy Woman в эфире Youtube-шоу «А поговорить?» рассказала, что восхищенные взгляды ловила на себе не всегда. Она призналась, что в детстве считала себя гадким утенком. Мальчики совсем не хотели с ней дружить, более того, они издевались над Екатериной и отпускали в ее сторону огромное количество насмешек. Варнава вспоминает: «В какой-то момент у меня начала расти грудь, потом попа, потом нос. Начало расти все». По словам девушки, ее нередко били скинхеды. Ей приходилось донашивать одежду старших родственников, кроме того, Варнава прятала волосы под шапку, поэтому многие принимали ее за мальчика. Но даже узнав, что это не так, все равно не останавливались. Екатерина рассказала, что после этого ей уже ничего не страшно, а юмор помогает преодолевать жизненные трудности.