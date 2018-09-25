Сплошная экономия: Ирина Аллегрова годами не меняет концертные наряды

На музыкальную премию певица пришла в черном камзоле, который та надевала на концерты и корпоративы уже несколько раз. Сама Ирина Аллегрова никогда не скрывала отсутствия тяги к постоянному обновлению гардероба, однако поклонникам «старые» вещи кажутся «тревожным звоночком».

Ирина Аллегрова раньше была очень популярна. Миллионы поклонников пели ее песни «Шальная императрица», «Младший лейтенант» и многие другие. Теперь же певица все реже дает концерты, а если и решает выступить, то только на корпоративах или небольших концертах. Однако, Ирину Аллегрову до сих пор уважают и чтят в мире шоу-бизнеса, поэтому она все такой же частый гость на премиях и церемониях награждений.

В этот раз Ирина Аллегрова посетила премию «Золотой граммофон» и не ушла оттуда без награды. Поклонники заметили, что певица выбрала для мероприятия черный камзол, который она надевала уже множество раз.

Пользователи Сети предполагают, что Ирина Аллегрова годами не меняет концертные наряды из-за спада популярности и вынужденных мер экономии. Фанаты певицы с сожалением отмечают, что их любимица уже не так популярна, поэтому в ее жизнь пришла «сплошная экономия».