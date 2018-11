Евгений Петросян показал свой детский снимок с матерью

View this post on Instagram

Сегодня День Мамы! ❤️ Когда я был маленький (мне было лет 6), мы с мамой шли в кино. Помню, она была в красивом платье, радостная, мы над чем-то смеялись, что-то обсуждали и вдруг она грустно сказала: «Пройдут годы, ты станешь взрослым, а меня не будет... Ты будешь меня вспоминать?» Я горько заплакал. Как это так? Мамы не будет?! Я не понимал! Прошло пятьдесят с лишним лет, как моей мамы не стало и, наверное, каждый день я её вспоминаю. Дети! Вспоминайте своих родителей почаще, особенно, пока они живы. И говорите им: «Спасибо!» Армянская пословица гласит: «Даже если ты для мамы поджаришь яичницу на своей ладони, всё равно ты будешь у неё в долгу»! #евгенийпетросян #петросян #моямама #деньмамы #берегитеилюбите