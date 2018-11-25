В честь Дня матери артист опубликовал трогательное архивное фото. Евгений Петросян поделился своими детскими воспоминаниями и подчеркнул важность любви к родителям.

Юморист Евгений Петросян показал свой детский снимок с матерью. На черно-белом фото будущему артисту около года, его мать позирует в берете, а сам Петросян одет в детскую шапочку и вязаную кофту. В описании под снимком юморист рассказал историю.

Когда Петросяну было около 6 лет, он шел со своей мамой в кино. Юморист вспоминает, что в тот день его мама надела красивое платье и они весело беседовали. Внезапно, мать Петросяна с грустью отметила, что через годы ее сын встанет взрослым, а ее уже не будет. Тогда мать спросила у будущего юмориста, будет ли он ее помнить. От такого вопроса маленький Петросян стал сильно плакать и не мог понять, что когда-то его матери не станет.

Евгений Петросян призывает почаще вспоминать своих родителей и ценить то время, пока они живы. Юморист написал армянскую пословицу, согласно которой человек, поджаривший на своей ладони яичницу для матери, все равно будет у нее в долгу. Пользователи были растроганы историей Петросяна и согласились с его словами. Снимок оценило почти 10 000 человек.