Евгений Петросян показал свой детский снимок с матерью

Сегодня, 18:20 \\ Шоу-бизнес

В честь Дня матери артист опубликовал трогательное архивное фото. Евгений Петросян поделился своими детскими воспоминаниями и подчеркнул важность любви к родителям.

Юморист Евгений Петросян показал свой детский снимок с матерью. На черно-белом фото будущему артисту около года, его мать позирует в берете, а сам Петросян одет в детскую шапочку и вязаную кофту. В описании под снимком юморист рассказал историю.

Когда Петросяну было около 6 лет, он шел со своей мамой в кино. Юморист вспоминает, что в тот день его мама надела красивое платье и они весело беседовали. Внезапно, мать Петросяна с грустью отметила, что через годы ее сын встанет взрослым, а ее уже не будет. Тогда мать спросила у будущего юмориста, будет ли он ее помнить. От такого вопроса маленький Петросян стал сильно плакать и не мог понять, что когда-то его матери не станет.

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Сегодня День Мамы! ❤️ Когда я был маленький (мне было лет 6), мы с мамой шли в кино. Помню, она была в красивом платье, радостная, мы над чем-то смеялись, что-то обсуждали и вдруг она грустно сказала: «Пройдут годы, ты станешь взрослым, а меня не будет... Ты будешь меня вспоминать?» Я горько заплакал. Как это так? Мамы не будет?! Я не понимал! Прошло пятьдесят с лишним лет, как моей мамы не стало и, наверное, каждый день я её вспоминаю. Дети! Вспоминайте своих родителей почаще, особенно, пока они живы. И говорите им: «Спасибо!» Армянская пословица гласит: «Даже если ты для мамы поджаришь яичницу на своей ладони, всё равно ты будешь у неё в долгу»! #евгенийпетросян #петросян #моямама #деньмамы #берегитеилюбите

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Евгений Петросян призывает почаще вспоминать своих родителей и ценить то время, пока они живы. Юморист написал армянскую пословицу, согласно которой человек, поджаривший на своей ладони яичницу для матери, все равно будет у нее в долгу. Пользователи были растроганы историей Петросяна и согласились с его словами. Снимок оценило почти 10 000 человек.

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Автор - Анна Пушкина
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