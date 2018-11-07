Кричала, что поломает жизнь: экс-домработница Бони рассказала о скандале с пропажей денег

Сегодня, 17:30 \\ Шоу-бизнес

Лариса Ханиева оказалась в эпицентре скандала, она работала домработницей у Виктории Бони всего 3 месяца, после чего получила обвинения в воровстве. Девушка оказалась невиновной, но теперь ей очень трудно найти новую работу и восстановить репутацию.

Экс-домработница Бони рассказала о скандале с пропажей денег. По словам девушки, экс-звезда шоу «Дом-2» наняла ее в Монако, чтобы та убирала у нее дома. Спустя время, без выяснения и разговоров, Боня в «прямом эфире» своего Instagram публично заявила, что Лариса Ханиева украла у нее 50 тысяч евро.

По словам домработницы, она была в шоке от происходящего. Ей никто не верил, а сама Боня отказывалась даже говорить с ней по телефону. Звезда кричала на свою экс-домработницу и угрожала, что поломает ей жизнь. Боня грозилась «посадить» девушку за воровство. В ситуацию вмешались земляки домработницы. Ханиева родом из Ингушетии, о ее беде услышали двое мужчин. Они приехали к Боне и попытались решить ситуацию.

Потом домработница 5 часов проходила экспертизу на полиграфе, который показал, что она не причастна к пропаже денег. Виктория Боня стала просить у Ханиевой извинения и даже записала видео, в котором публично признала свою неправоту. Домработница признается, что извинения Бони ей не помогли. Теперь девушка не может найти себе работу, так как ее репутация испорчена. По словам домработницы, представители Бони пытались предложить ей помощь и даже были готовы оплатить отдых. Однако, Ханиева не может понять, как отдых за границей поможет ей решить проблемы, если теперь она не может работать из-за скандала.

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Автор - Анна Пушкина
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