Стали известны скандальные подробности о новом бойфренде принцессы Беатрис

Сегодня, 17:16 \\ Шоу-бизнес

Совсем недавно СМИ сообщили миру прекрасную новость о том, что единственная незамужняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис закрутила роман с итальянским мультимиллионером Эдоардо Мопелли Моцци и пара уже готовится к свадьбе. Однако теперь те же самые СМИ добавили в эту бочку меда большую ложку дегтя. Оказалось, что будущий королевский зять выгнал свою бывшую подругу из дома с маленьким ребенком на руках.

 О достаточно спорном поведении молодого человека принцессы Беатрис стало известно из интервью матери экс-подруги миллионера Лили Хоанг. Она поделилась с журналистами, что ее дочь Дара Хуанг, с которой Моцци прожил несколько лет, и которого женщина считала своим зятем даже несмотря на то, что пара не была официально расписана, выгнал ее дочь с маленьким сыном из дома без объяснения причин. Мужчину не смутил даже тот факт, что у Дары нет в Лондоне собственного жилья, и первое время одна должна была жить у подруг.

В данный момент ребенок находится с няней, которую нанял Эдоардо и, судя по тому, что Даре позволено лишь изредка видеться с сыном, отдавать ребенка Моцци не намерен.

Сплетники тут же заговорили о том, что Беатрис увела Моцци из семьи. Ситуация стала до такой степени серьезной, а сплетни похожими на правду, что официальный представитель принцессы был вынужден выступить с опровержением. Он объявил, что Эдоардо окончательно разошелся с Дарой за несколько месяцев до начала романа с принцессой.

Друзья Беатрис в сплетни не верят утверждают, что она начала встречаться с Моцци примерно за месяц до свадьбы своей сестры Евгении, которая прошла в октябре этого года в Виндзоре. И хотя молодые люди вместе всего чуть более двух месяцев, их роман развивается стремительно. Уже известно, что Беатрис познакомила своего избранника с родственниками и заявила, что только за него она готова выйти замуж. Родители будущей невесты также благосклонно оценили ее выбор. Однако, все это было до новых скандальных публикаций в СМИ. Нам остается только гадать, какой теперь прием жениху окажут в семействе герцогов Йоркских.

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Автор - Анна Андреева
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