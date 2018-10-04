Лера Кудрявцева снялась со своей 3-месячной дочерью в клипе Дениса Клявера

25 ноября в России празднуется День матери, по случаю праздника певец Денис Клявер снял второе видео на свою песню «Когда ты станешь большим». В клипе со своими детьми снялись многие известные артистки, среди которых оказалась и Лера Кудрявцева со своей маленькой дочкой Машей.

Не так давно Денис Клявер представил песню «Когда ты станешь большим». В клипе на песню снялись «звездные» отцы со своими детьми. Теперь же Клявер снял еще одну версию клипа, дабы не обделять матерей.

В клипе со своей 3-месячной дочерью снялась Лера Кудрявцева. В своем Instagram она показала фрагмент, где подпевает трогательным словам песни Клявера. Полная версия клипа уже появилась на YouTube.

Денис Клявер пригласил в свой клип не только Леру Кудрявцеву. Также в нем снялись Наташа Королева, Ирина Салтыкова, певица Слава, Жасмин, Юлия Савичева, Максим, Катерина Шпица, Азиза, Татьяна Лазарева, Анастасия Заворотнюк. Также в нем снялись Анита Цой, Екатерина Волкова, Агата Муцениеце и многие другие. Пользователи оценили клип Дениса Клявера и признались, что видео получилось очень трогательным.