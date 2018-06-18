«Как же похожа!»: Дочь Максима Галкина растет точной копией своей бабушки – сеть

Сегодня, 15:22 \\ Шоу-бизнес

Поклонники поразились внешнему сходству дочери Максима Галкина с его покойной матерью Натальей.

42-летний Максим Галкин в День матери помянул память покойной родительницы и показал фолловерам в Интернете, какой была в молодости Наталья Григорьевна. Фанаты в соцсетях сразу же стали писать о красоте женщине, а также о том, что пятилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой растет точной копией своей бабушки.

 «Красивая, настоящая, вот и от нее и красота Лизы и Гарри», «Кстати да. Ваша дочка очень на маму похожа», «Лиза копия бабушки», «Максим- мамин сын, просто копия!», «Красивая и благородная внешность», «Как же на бабушку похожа ваша дочь, просто невероятно», «Вот на кого девочка ваша похожа», «Самый красивый ген достался именно Лизе!», - написала фанаты Галкина в Instagram.

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Автор - Светлана Тарабан
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