Джуд Лоу раскрыл правду о нетрадиционной ориентации профессора Дамблдора

Сегодня, 15:19 \\ Шоу-бизнес

Английский актер Джуд Лоу, который сыграл профессора Дамблдора в новом фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда», рассказал правду о нетрадиционной ориентации директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс».

Свои соображения по этому поводу он высказал в одном их недавних интервью. Все началось с того, что Лоу просто комментировал успех второй части «Фантастических тварей» и даже сам не заметил, как перешел к достаточно «щекотливой» теме и начал раскрывать секреты ориентации профессора.

По словам актера, он хочет, чтобы фанаты Гарри Поттера наконец-то узнали правду об одном из самых любимых героев, из-за гибели которого в шестой части саги о мальчике со шрамом рыдал весь мир.

Однако Джуд Лоу не первый, кто сообщает о наклонностях Альбуса Дамблдора. Автор поттерианы - британская писательница Джоан Роулинг ранее в одном из интервью рассказывала, что когда она придумывала этого героя, то мысленно разрешила ему закрутить роман с волшебником Грин-де-Вальдом. Хотя в книгах об этом нет ни единого слова или даже намека.

Напомним, что «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» бьет все рекорды в российском кинопрокате и уже обогнал по сборам первый фильм. Всего в серии запланировано пять картин. Джоан Роулинг уже задумалась о написании сценария для третьей части, премьера которой ориентировочно должна состояться в ноябре 2020 года

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Автор - Анна Андреева
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