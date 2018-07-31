Владимир Машков рассказал о сложностях работы худруком «Табакерки»

Российский актер Владимир Машков, сменивший на посту руководителя театра «Табакерка» ушедшего из жизни Олега Табакова, в недавнем интервью рассказал о сложностях на новой должности.

Машков признался, что новая работа отнимает у него много сил, времени, а главное – добавляет огромную ответственность за людей. Также он добавил, что эта должность лишила его свободы, ведь раньше он отвечал только за себя и был абсолютно независимым и самостоятельным, а теперь он стал руководителем театра, и все личные планы и амбиции пришлось «отодвинуть» на второй план.

Помимо этого, Владимир Львович рассказал, что до назначения у него не было опыта такой работы, потому на него сразу же свалилось множество хозяйственных и административных проблем. В частности, ему нужно было решить вопрос капитального ремонта здания театра «Табакерка» и сцены на Малой Сухаревской.

У Машкова после вступления в должность нашлось немало критиков, которые обвинили его в масштабных кадровых перестановках в театре. Также они остались недовольны тем фактом, что новый худрук не стал набирать учеников в театральную школу при «Табакерке». Свое непростое решение Машков объяснил тем, что он в первую очередь борется за качество кадров, а не за их количество. Выпускников школы и так более чем достаточно, однако талант многих из них вызывает сомнение. Также Владимир уверен, что обучение театральному искусству должно быть «индивидуальным», а не «потоковым».

Несмотря на все сложности, новоизбранный худрук не сдается и смотрит на жизнь оптимистично. В его планах съемки в кино и первая в жизни роль на театральной сцене.