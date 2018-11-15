Актера из сериала "Универ" обокрали в центре Москвы

Сегодня, 14:47 \\ Шоу-бизнес

Актера Владислава Манина, известного российскому зрителю благодаря популярному сериалу «Универ. Новая общага», где он сыграл гопника, обокрали в московском фитнесс-клубе торгового центра «Афимолл» на Пресненской набережной.

Инцидент произошел вчера днем в промежуток между 12:00 и 15:20. Воры присвоили пакет, в котором находились зарядка для мобильника, наушники и спортивное питание стоимостью 40 тысяч рублей. Актер уже обратился в полицию, где по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Владислав Манин родился 2 мая 1986 года. Всего на счету 32-х летнего актера участие в 29 проектах.

«Универ. Новая общага» — российский сериал-ситком, рассказывающий о жизни студентов, проживающих в одном блоке университетского общежития. Является продолжением не менее популярного сериала «Универ». Ситком шел на телеканале «ТНТ» с октября 2011 года до 1 октября 2018 года. Всего было отснято три сезона по сто серий в каждом.

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Автор - Анна Андреева
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