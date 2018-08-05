Леонардо Ди Каприо замечен в счастливой идиллии с новой возлюбленной

Сегодня, 14:34 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый американский актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо был замечен журналистами в одном из кафе Лос-Анджелеса со своей новой подругой. Они непринужденно общались, смеялись и весело проводили время.

 Известно, что счастливые возлюбленные с самого начала общения практически ни на одном мероприятии не появляются отдельно. Они все время сопровождают друг друга. По данным СМИ, 44-летнего актера и 21-летнюю модель Камилу Мороне все чаще видят вместе не только на официальных приемах, но и в обычной обстановке. Известно, что они много путешествуют и стараются совместить загруженный актерский график Лео и успешную модельную карьеру Камилы.

 На фотографиях, которые попали в сеть, видно, что Ди Каприо и его подруга выглядят очень счастливыми. Одеты они достаточно неброско. Американский актер выбрал самые обыкновенные джинсы и синего цвета худи. Морроне также предпочла джинсы и свитер бежевого цвета. При этом модель надела черную шапочку.

 Поклонники Леонардо Ди Каприо разделились на два лагеря. Одни очень рады за любимого актера и пророчат ему скорую свадьбу, другие отпускают ироничные комментарии, спрашивая, почему новая пассия брюнетка. Ведь известно, что все возлюбленные артиста были блондинками.

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Автор - Евгения Чернобаб
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