Леонардо Ди Каприо замечен в счастливой идиллии с новой возлюбленной

Знаменитый американский актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо был замечен журналистами в одном из кафе Лос-Анджелеса со своей новой подругой. Они непринужденно общались, смеялись и весело проводили время.

Известно, что счастливые возлюбленные с самого начала общения практически ни на одном мероприятии не появляются отдельно. Они все время сопровождают друг друга. По данным СМИ, 44-летнего актера и 21-летнюю модель Камилу Мороне все чаще видят вместе не только на официальных приемах, но и в обычной обстановке. Известно, что они много путешествуют и стараются совместить загруженный актерский график Лео и успешную модельную карьеру Камилы.

На фотографиях, которые попали в сеть, видно, что Ди Каприо и его подруга выглядят очень счастливыми. Одеты они достаточно неброско. Американский актер выбрал самые обыкновенные джинсы и синего цвета худи. Морроне также предпочла джинсы и свитер бежевого цвета. При этом модель надела черную шапочку.

Поклонники Леонардо Ди Каприо разделились на два лагеря. Одни очень рады за любимого актера и пророчат ему скорую свадьбу, другие отпускают ироничные комментарии, спрашивая, почему новая пассия брюнетка. Ведь известно, что все возлюбленные артиста были блондинками.