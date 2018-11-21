Тина Канделаки раскрыла секрет успеха Ольги Бузовой

«Феномен Ольги Бузовой» продолжает набирать обороты. Популярная телеведущая и генеральный директор телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки высказала свои соображения по поводу такого оглушительного успеха простой девушки из Санкт-Петербурга.

Тина опубликовала в Instagram пост, где рассказала о своем недавнем интервью журналу «Cosmopolitan», в ходе которого она сообщила, что, по ее мнению, Ольга достигла вершин российского шоу-бизнеса потому, что всегда оставалась сама собой и никогда этого не стеснялась. Также она подчеркнула, что «феномен Ольги Бузовой» - это поистине уникальное явление, ведь сегодня все девочки ориентируются именно на образ телеведущей «Дома-2». Также Канделаки решила обсудить с подписчиками, все плюсы и минусы такого подхода. Оказалось, что самой телеведущей ближе другой способ, при котором нужно не только меняться и совершенствовать себя, но и оставаться внутри таким, какой ты есть на самом деле.

В конце своего поста Канделаки пожелала своим поклонникам успеха и дала очень дельный совет, добавив, что «успешным человеком каждого их них может сделать не другой человек, а только они сами».

Напомним, что Ольга Бузова из бывшей рядовой участницы телепроекта «Дом-2» превратилась в одну из самых популярных ведущих на российском телевидении. Помимо этого, она открыла своей ресторан «Buzfood» и занялась карьерой певицы. И если год назад она выступала на маленьких концертных площадках в центре Москвы, то 18 ноября 2018 года в московском «Крокус Сити Холл», вместимость которого составляет 7 тысяч человек, состоялся ее первый сольный концерт с символическим названием «Принимай меня». Поклонники остались в восторге от уровня постановки шоу, котороe обошлось Бузовой в 30 миллионов рублей.