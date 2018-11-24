Ждет ребенка?: Виктория Дайнеко заинтриговала фанатов округлившимся животиком

Певица выступила на марафоне от МУЗ-ТВ, выбрав для концерта черное облегающее платье. Поклонники сразу же заметили, что Виктория Дайнеко стала выглядеть несколько иначе.

Дайнеко посетила 22-часовой марафон, который проводи известный музыкальный канал. В ходе него звезды выступали в прямом эфире. На концерт Виктория Дайнеко пришла в модном платье из кожи. Многие поклонники отметили, что певица немного поправилась. Нашлись и те, кто сразу же решил, что Виктория Дайнека беременна.

«Ждет ребенка?» - пишут пользователи Сети и признаются, что Дайнеко из сильно заинтриговала своим округлившимся животиком. Певица получила ряд комплиментов касательно своего пения, однако многие фанаты раскритиковали ее стиль.

По словам фанатов, у Виктории Дайнеко почти всегда был небольшой животик. Однако, певица имеет привлекательную фигуру и ее внешний вид совсем не портится «небольшими округлостями». Теперь же многие думают, что Виктория Дайнеко действительно беременна, просто пока не стремится предавать столь радостное событие огласке.