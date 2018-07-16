Тайная свадьба: Александр Панайотов показал свою жену

Сегодня, 13:19 \\ Шоу-бизнес

Певец презентовал свой новый клип, в котором в главной роли снялась его супруга. Как оказалось, Александр Панайотов уже два года женат.

Поклонники Александр Панайотова были шокированы новостью о личной жизни своего кумира. Оказалось, у певца была тайная свадьба. Уже два года является мужем Екатерины Кореневой. Панайотов тайно женился на своей возлюбленной и скрывал это ото всех своих поклонников.

 Александр Панайтов представил новый клип на песню «Именами». В нем он показал свою жену. По словам певца, уже скоро он и его супруга отметят «бумажную» свадьбу. Панайотов в шутку отметил, что «рукописи не горят», намекнув на то, что свой брак он считает долгосрочным и счастливым. По данным СМИ, женой певца стала его директор. Еще несколько лет назад поклонники заподозрили, что у Панайотова роман с Кореневой, но вскоре эти слухи угасли. Оказалось же, что у всех слухов были основания, у пары действительно случился роман, который перерос в брак.

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Автор - Анна Пушкина
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