Кайли Дженнер готова снова забеременеть, чтобы стать многодетной матерью

Американские таблоиды сообщают, что звезда реалити-шоу Кайли Дженнер мечтает воспитывать как минимум троих детей.

Недавно 21-летняя Кайли Дженнер призналась западным журналистам, что готова снова забеременеть и родить ещё двоих детей от своего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Сообщается, что с малых лет Кайли мечтала пойти по стопам своей мамы Крис Дженнер и стать также многодетной матерью. Стоит отметить, что Крис родила пятерых дочерей и одного сына.

По словам самой знаменитости, Тревис - «удивительный» папа, а потому она смело может ещё иметь детей от такого мужчины. Напомним, что недавно фанаты стали подозревать о тайной свадьбе Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.