Кайли Дженнер готова снова забеременеть, чтобы стать многодетной матерью

Сегодня, 12:44 \\ Шоу-бизнес

Американские таблоиды сообщают, что звезда реалити-шоу Кайли Дженнер мечтает воспитывать как минимум троих детей.

Недавно 21-летняя Кайли Дженнер призналась западным журналистам, что готова снова забеременеть и родить ещё двоих детей от своего бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Сообщается, что с малых лет Кайли мечтала пойти по стопам своей мамы Крис Дженнер и стать также многодетной матерью. Стоит отметить, что Крис родила пятерых дочерей и одного сына.

По словам самой знаменитости, Тревис - «удивительный» папа, а потому она смело может ещё иметь детей от такого мужчины. Напомним, что недавно фанаты стали подозревать о тайной свадьбе Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Рост и вес Николая Валуева спровоцировала опухоль мозга

 Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу посетил шоу «Судьба человека». Там Валуев рассказал, что в школьные годы он был объектом насмешек, из-за его стремительного роста сверстники часто над ним...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Поргина поведала о последней воле покойного Караченцова

 Она верит, что супруг ожидает её в раю. Ведь за свою жизнь актер творил только добрые...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...

Сергей Шнуров показал фотографию, как выглядел 15 лет назад

В своем блоге Instagram Сергей Шнуров из «Ленинграда» поделился фотографией, как он...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ