Неожиданно: Григорий Лепс не умеет водить автомобиль

Сегодня, 12:25 \\ Шоу-бизнес

Вчера в Кремлевском дворце в Москве прошла двадцать третья церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Певец Григорий Лепс забрал очередную награду и удивил всех неожиданным признанием - он не умеет водить автомобиль. 

На мероприятии собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. Концерт было грандиозным и произвел неизгладимое впечатление и на гостей церемонии и на зрителей. Певец Григорий Лепс также присутствовал на премии и забрал очередную статуэтку за дуэт с Максимом Фадеевым «Орлы или вороны». После своего выступления артист прошел за кулисы, где разоткровенничался с журналистами, что обычно ему несвойственно. Он признался, что не всегда может сдержать свой гнев и управлять эмоциями, даже если происходит конфликт с женщиной. Объяснил Лепс это тем, что раз женщины выступают за равноправие, то и вести себя с ними нужно на равных, не делая никаких скидок. Однако артист все же добавил, что он в любом случае извинятся, если вспылил.

Коснулся он также темы своей любви к автомобилям и рассказал, что его первой машиной была пятая модель «Жигули». Однако сам он за рулем никогда не сидел и вряд ли уже начнет, так как у него есть личный водитель. А если это и случится, то он доедет «разве что до первого столба или еще кого-нибудь сшибет (не дай Бог), посадят потом».

Напомним, что премия «Золотой граммофон» была учреждена радиостанцией «Русское радио» в 1995 году. Григорий Лепс является своеобразным рекордсменом премии, получив две статуэтки два года подряд.

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Автор - Анна Андреева
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