Дочь Кирилла Сафонова показала пикантный снимок с женихом

Уже совсем скоро 23-летняя Анастасия Сафонова станет женой своего возлюбленного Стивена Мерфи. Отец девушки, известный актер российского кино, поддерживает выбор своей дочери и даже поставил лайк на ее пикантное фото.

23-летняя дочь Кирилла Сафонова устроила со своим возлюбленным «репетицию» медового месяца. Модель и ее жених отправились в Санта-Катарину. Дочь актера Сафонова уже показала пикантный снимок с отдыха.

В своем Instagram Анастасия Сафонова опубликовала фото со своим женихом. На фото возлюбленный девушки держит ее на руках. Пара слилась в страстном поцелуе. Пользователи оценили пикантный снимок и отметили, что дочь Сафонова выглядит рядом со своим женихом очень счастливой.

Перед этим снимком Анастасия Сафонова опубликовала не менее откровенное фото. На нем дочь актера позирует обнаженной, прикрывая тело простыней. Многие пользователи назвали снимок «волшебным», однако нашли и те, кто упрекнул модель в чрезмерной откровенности.