Яна Чурикова показала поклонникам повзрослевшую дочь

Известная телеведущая Яна Чурикова обновила свой профиль в социальной сети Instagram, опубликовав новые фотографии, на которых запечатлена она и ее повзрослевшая дочь Таисия. Подписчики пришли в восторг.

Яна Чурикова вместе с дочкой посетила утренний спектакль в Малом театре. Впечатлениями от мероприятия телеведущая решила поделиться со своими поклонниками. Она отметила, что выход в свет заставил маму и дочку придуматься: «а есть ли в 2018 году дресс-код на детские утренние премьеры?» При этом женщина отмечает, что сам театр никаких требований к внешнему виду не устанавливает. Этот вопрос она задала подписчикам и попросила их поразмышлять и высказать свое мнение. При этом отметила, что и она, и Таисия не стали придумывать что-то особенное и оделись совершенно обычно.

Многие фанаты рассказали о том, что думают. Некоторые осудили выбор Яны Чуриковой в пользу повседневной одежды, отмечая, что в театр стоит ходить несколько иначе. Другие же, напротив, представили более широкий взгляд на вопрос, заявив, что не понимают, зачем сидеть в вечернем платье в темном зале. Поклонники подчеркнули, что всегда можно найти компромисс между официальным нарядом и обыкновенными джинсами.

Относительно спектакля Чурикова также сказала несколько слов. По ее мнению, представление получилось очень хорошим. «Сказка о Царе Салтане» сочетала в себе хорошие «сценические решения, с юмором, актерская игра, трактовка классики - мы с Тасей очень рекомендуем спектакль к посещению».