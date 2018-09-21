Меган Маркл отказалась от визита в Африку

Несмотря на то, что Меган Маркл беременна, она пока не планирует уходить в декретный отпуск и пропускать официальные мероприятия из-за своего интересного положения. Однако в некоторых ситуациях ей все же придется уступить советам врачей и остаться дома. Речь идет о грядущей поездке принца Гарри в африканскую страну Замибию, куда он изначально должен был отправиться вместе с супругой.

Теперь Гарри проведет в Замибии два дня по приглашению Министерства иностранных дел страны в гордом одиночестве.

Ранее герцогиня Сассекская и так серьезно рискнула своим здоровьем и здоровьем будущего малыша, отправившись в свой первый тур в качестве члена британской королевской семьи в Австралию. Помимо джетлага и активного рабочего расписания, в некоторых австралийских населенных пунктах, которые посетила пара, для Меган был высокий риск заразиться вирусом Зика, который очень опасен для беременных. Напомним, что вчера Кенсингтонский дворец официально подтвердил информацию, что в 2019 году принц Гарри с женой переедут в Фрогмор коттедж (англ. Frogmore Cottage) с десятью спальнями и большой детской, который им милостиво предоставила королева. Коттедж находится на территории Фрогмор-хауса, где прошел свадебный прием пары, и в садах которого были сделаны помолвочные фото. Изначально предполагалось, что пара останется жить на территории Кенсингтонского дворца, но переедет в апартаменты побольше, которые будут находится рядом с апартаментами брата Гарри принца Уильяма и его жены Кейт.