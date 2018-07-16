Светлана Лобода показала свою полугодовалую дочь Тильду в смешных носочках

Сегодня, 11:12 \\ Шоу-бизнес

Звезда редко показывает личные кадры, опекая своих детей от чрезмерного внимания общества. Ради трогательного момента Лобода решила сделать исключение и показала, как играет со своими дочерьми.

 Светлана Лобода воспитывает двух дочерей. В 2011 году певица родила девочку и назвала ее Евангелиной. Весной этого года Лобода родила вторую дочь и назвала ее Тильдой. Ходят слухи, что певица назвала свою дочь в честь ее отца. Предполагается, что отцом второй дочери Светланы Лободы может быть Тилль Линдеман. Сама певица все эти слухи не комментирует.

В своем Instagram Лобода редко публикует снимки своих детей. Певица стала чаще показывать старшую дочь Еву, но вот младшую Тильду она продолжает скрывать. Менее дня назад в Stories своего Instagram Лобода показала свою полугодовалую дочь в смешных носочках.

  На коротком видео Лобода держит малышку на руках, снимая ее ноги. Певица ласково называет Тильду «Тилюшкой» и «Тилей». Лобода смеется и играет с дочерью. Рядом с ней, по всей видимости, сидит ее старшая дочь, чьи ноги также оказались в кадре.

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Автор - Анна Пушкина
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