Сегодня в Минске состоится финал "Детского Евровидения 2018"

Сегодня, 10:25 \\ Шоу-бизнес

Финал международного певческого фестиваля «Детское Евровидение 2018» пройдет сегодня в Минске на площадке «Минск-Арена».

Россию на конкурсе представит юная исполнительница из Барнаула Аня Филипчук. Она исполнит композицию «Unbreakable» (рус. Непобедимые). Согласно жребьевке Аня выступает под номером пять. Откроет концерт 11-ти летняя участница от Украины Дарина Красноветская с песней «Скажи любовь». В

этом году в конкурсе за победу поборются участники из 20 стран со всего мира. Зрительское голосование уже началось и продлится до старта заключительного концерта, который начнется в 18.00 (мск). Отдать голос за юного исполнителя своей страны или любого другого понравившегося юного певца можно на официальном сайте конкурса. Победитель будет определен путем суммирования голосов зрителей и интернационального жюри. Слоган конкурса - #LightUp (рус. Зажигай).

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с юными участниками конкурса. Он отметил, раз республика отличается честностью и справедливостью, то в конкурсе победит сильнейший.

Впервые «Детское Евровидение» прошло в 2003 году в Копенгагене (Дания). Победителем стал представитель Хорватии Дино Елушич с песней «Ti Si Moja Prva Ljubav». В прошлом году конкурс выиграла россиянка Полина Богусевич, которая исполнила композицию «Крылья». Конкурс прошел в грузинской столице Тбилиси. До участия в «Евровидении» допускаются дети от 9 до 14 лет.

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Автор - Анна Андреева
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