Лидер группы "Ария" признался в особом отношении к Петербургу

Сегодня, 10:05 \\ Шоу-бизнес

Солист российской рок-группы "Кипелов" Валерий Кипелов опубликовал видеозапись с концерта в Петербурге. Он рассказал, что к Северной столице относится особенно трепетно. Именно здесь музыкант впервые вышел на профессиональную сцену.

 Именно Петербург стал стартовой площадкой для лидера группы «Кипелов». Валерий еще в далеком 2003 году представил здесь свой первый видеоконцерт «Путь наверх». Тогда он был посвящен 300-летнию Петербурга. Кроме того, еще будучи в составе группы «Ария» певец отыграл здесь очень много концертов. Солист обрадовал фанатов, отметив, что коллектив собирается работать над новым альбомом. По его словам, это может быть макси-сингл, который, например, будет состоять из трех песен. Музыкант подчеркнул, что группа хорошо справится с подобным форматом. Кипелов решительно намерен задуматься о новом шоу. Поэтому поклонникам остается только ждать: фавориты в скором времени порадуют своими новинками. Однако певец признался, что не успевает следить за ходом времени. По его словам, вроде только что записывал новый альбом, а уже прошел целый год. В Северной столице концерт коллектив провел в клубе А2.

Следующий концерт музыкальный коллектив даст в Москве. Мероприятие состоится 1 декабря. В этом году «Кипелов» отмечает юбилей. Группе исполняется 15 лет.

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Автор - Евгения Чернобаб
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