Скончался известный актер и иллюзионист Рики Джей

Сегодня, 09:51 \\ Шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе в субботу, 24 ноября, ушел из жизни известный американский актер и иллюзионист Рики Джей. Ему было 72 года.

Новость об этом печальном событии разместил в своем Instagram менеджер артиста Уинстон Симон. Он также написал, что Джей был уникальным и «единственным в своем роде», подобных ему уже никогда не будет. Причины смерти артиста неизвестны.

Рики Джей родился в 1948 году в Нью-Йорке. Впервые он показал фокусы перед публикой уже в четыре года, выступив на телевидении в программе «Time For Pets». Интерес к фокусам у мальчика появился неслучайно – его дед был фокусником –любителем. Известность Рики Джею принесли фокусы с игральными картами и шоу, где артист демонстрировал уникальные эксперименты с памятью. Кроме того, что он был всеми признанным иллюзионистом, он также он являлся экспертом в ловкости рук.

Кроме деятельности иллюзиониста, Джей много снимался в кино. В его творческой биографии можно найти роли в таких фильмах как «Ночи в стиле буги», «Престиж» и «Грабеж». Помимо этого, он занимался консультированием картин об иллюзионистах. Среди самых известных его проектов ленты «Иллюзионист», «Престиж» и «Тринадцать друзей Оушена».

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Автор - Анна Андреева
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