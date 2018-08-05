Властная брюнетка: экстрасенс назвал предполагаемого убийцу Мэрилин Монро

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» участникам шоу предлагалось раскрыть подробности смерти известной голливудской актрисы. Экстрасенс Григорий Кузнецов выдвинул свою версию случившегося и заявил, что Мэрилин Монро умерла не своей смертью.

Смерть Мэрилин Монро до сих пор остается неразгаданной загадкой. Так и не ясно, умерла ли актриса своей смертью или же ее убили. Экстрасенс Григорий Кузнецов назвал предполагаемого убийцу Монро, чем шокировал жюри шоу «Битва экстрасенсов».

Для участников шоу развесили фотографии, на которых была изображена Мэрилин Монро. На одном из снимков была запечатлена не актриса, а девушка, которая примерила на себя ее образ. Экстрасенсы не видели изображения на фотографиях и могли строить свои догадки, основываясь лишь на чувства.

Григорий Кузнецов заявил, что к смерти Монро причастная «властная брюнетка». На одном из снимков экстрасенс почувствовал не только актрису, но и Джона Кеннеди с его братом. По словам Кузнецова, жена Кеннеди (Жаклин Кеннеди) была вне себя от ревности и имеет отношение к смерти Монро. Экстрасенс уверяет, что именно «властная брюнетка», ревновавшая своего мужа, была заказчиком убийства Мэрилин Монро.

Когда Кузнецов увидел снимок и понял, о ком он говорил, он был удивлен. По словам экстрасенса, он никогда не слышал версию о том, что к убийству Мэрилин Монро может быть причастна Жаклин Кеннеди.