«Солнечный» сын Эвелины Бледанс получил роль в кино

Сегодня, 09:13 \\ Шоу-бизнес

Бледанс и ее 6-летний сын еще никогда не снимались в фильмах вместе, такой опыт будет для них первым. Кадрами со съемочной площадки актриса уже поделилась в своем Instagram.

Эвелина Бледанс рассказала, что не так давно ей позвонили с предложением роли в фильме. Актриса была этому очень рада, но потом оказалось, что на съемки зовут не ее, а ее сына. Семен, 6-летний «солнечный» сын Бледанс, получил роль в кино. По словам актрисы, мальчик «выбил» роль и для нее.

Бледанс уже отметила, что у нее с сыном появилась возможность впервые сняться вместе в одном фильме. Актриса уже показала на видео, как мальчик ведет себя на съемочной площадке. Как отметили пользователи, «солнечный» сын Бледанс быстро привык к новой роли и ведет себя, как профессиональный актер.

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Позвонили с предложением роли в фильме- я так обрадовалась, а оказалось не меня🤯 Итак, у @semensemin первая роль в кино 🍿 Поздравляйте!!! Следущий съемочный день в частном самолете- крутого парня играет🤠 и маме ролюшку выбил. Так что первый совместный фильм! 🎥 p.s. как же все на площадке давили смех, когда Семыч ни с того , ни с сего сказал Эвелина Блёданс. Жалко не сняла 🤪🤪#персональныйассистент #фильм #съемки #атрист #семенсемин #перваяроль #мамамын #сыномам

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Чуть позже Бледанс показала, как ее сын «проставлялся» за первый съемочный день. Актриса сняла на видео, как 6-летний Семен и его прабабушка едят торт и пьют чай. Бледанс впечатлила поклонников своим отношением к ребенку. Многие отмечают, что актриса всегда поддерживает своего сына, благодаря чему мальчик ощущает любовь и поддержку, не боясь пробовать что-то новое.

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Автор - Анна Пушкина
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