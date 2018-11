«Солнечный» сын Эвелины Бледанс получил роль в кино

View this post on Instagram

Позвонили с предложением роли в фильме- я так обрадовалась, а оказалось не меня🤯 Итак, у @semensemin первая роль в кино 🍿 Поздравляйте!!! Следущий съемочный день в частном самолете- крутого парня играет🤠 и маме ролюшку выбил. Так что первый совместный фильм! 🎥 p.s. как же все на площадке давили смех, когда Семыч ни с того , ни с сего сказал Эвелина Блёданс. Жалко не сняла 🤪🤪#персональныйассистент #фильм #съемки #атрист #семенсемин #перваяроль #мамамын #сыномам