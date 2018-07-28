Основатель Playboy затопил в Тихом океане гроб с записями о своих романах

Сегодня, 08:50 \\ Шоу-бизнес

Основатель Playboy Хью Хефнер оставил на океанском дне записи о своих романах. Об этом сообщает издание The Sun. Также имеется информация о том, что эти записи находятся в гробу. Так мужчина похоронил отношения со знаменитыми личностями.

 По одной из версий, Хефнер боялся, что материалы о его романах будут, в конечном итоге, представлены широкой аудитории. Мужчина не желал делать эту часть своей жизни достоянием общественности, а потому решил пойти на такой шаг. По некоторым данным, в гробу содержатся не только записи, но и снимки основателя Playboy с известными персонами.

Сообщается, что как фотографии, так и записки, имеют интимный и откровенный характер. У Хью Хефнера была целая коллекция подобных предметов. Они все специально были собраны и помещены в гроб, который, кстати, был изготовлен именно для того, чтобы отправиться на дно Тихого океана. Сообщается, что мужчина потопил записи о своих романах еще в конце прошлого века. Гроб даже был покрыт цементом. По некоторым сведениям, на снимках с Хефнером запечатлены все, кто снимался для журнала, в том числе, Мэрилин Монро. Кроме того, там имеются данные о романах с некоторыми публичными личностями, которые могли бы стать поводом к очень большим скандалам.

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Автор - Евгения Чернобаб
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