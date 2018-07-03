Джон Малкович сыграет Папу Римского в продолжении сериала "Молодой Папа"

Поклонники сериала «Молодой Папа» могут быть спокойны – у проекта будет продолжение. Правда вместо Джуда Лоу в роли Папы теперь снимается Джон Малкович.

На днях в Сети появились снимки Малковича в роли Папы Римского, сделанные на съемочной площадке сериала «Новый папа». Фото были опубликованы в Twitter, и на них актер запечатлен в облачении Папы Римского на знаменитом балконе собора Святого Петра в Ватикане (Италия), куда выходят все Папы, чтобы поприветствовать верующих.

Известно, что съемки проекта только начались, и ориентировочно сериал выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Производством занимается телеканал HBO, кресло режиссера занял итальянец Паоло Соррентино. По данным издания Deadline, сценарий для продолжения «Молодого Папы» написал сам Соррентино совместно со своим постоянным соавтором Умберто Контарелло. Контарелло также принимал участие в создании сценария «Молодого Папы». Сюжет нового сериала будет перекликаться с событиями «Молодого Папы».

Напомним, что драматический сериал «Молодой Папа» с Джудом Лоу в главной роли вышел в октябре 2016 года и состоял из десяти серий. Проект получил положительные отзывы кинокритиков и очень полюбился зрителям. Обозреватель официальной газеты Ватикана L`Osservatore Romano отметил, что на протяжении всех эпизодов сериала явно прослеживается, «восхищение католической церковью», однако заметно достаточно вольное обращение с повествованием и излишний пафос, который, по мнению обозревателя, не присущ Ватикану.