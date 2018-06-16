Супруга Марата Башарова поделилась семейными снимками с отдыха

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Елизавета Башарова обновила свой аккаунт в Instagram, опубликовав милые фотографии, где запечатлена вся ее семья. Супруги вместе с маленьким сыном Марселем гуляют по улицам Милана.

 Счастливое семейство в настоящий момент отдыхает в Милане. Елизавета и Марат спокойно прогуливаются по красивым улицам города, а юный Марсель развлекается, как умеет. Он и катается в коляске, и кормит голубей – эти моменты тоже запечатлены на серии снимков, которые появились в профиле супруги Башарова.

 Известно, что мальчику уже два года, но он все еще достаточно мал, чтобы кататься не только в коляске, но и у папы на шее. На фотографиях Елизаветы можно увидеть не только членов ее семьи, но и местные достопримечательности.

 Подписчики буквально сразу же принялись комментировать зафиксированные на камеру столь удачные моменты отдыха. Фанаты выразили восторг от совместных снимков, отметив, что семейство выглядит на них по-настоящему счастливым. Они пожелали супругам такими и оставаться. Известно, что Елизавета и Марат Башаровы вступили в брак в прошлом году. Свадебное торжество было отмечено довольно скромно. Сообщалось, что приглашения получили лишь их родственники и хорошие друзья.

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Автор - Евгения Чернобаб
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