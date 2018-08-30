Сергей Лазарев показал подписчикам фото своего фамильного герба

Популярный российский певец Сергей Лазарев опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию герба своего фамильного рода Лазаревых, который он обнаружил в одном из пермских музеев. Он датируется 1799 годом.

Артист признался подписчикам, что наличие герба в музее его поразило до глубины души. На опубликованном снимке видно, что герб содержит в себе элементы крыльев. Лазарев написал, что еще давно сделал себе такие татуировки на руках. Кроме того, певец сообщил фанатам еще один интересный факт. Когда он ездил на международный вокальный конкурс «Евровидение», в номере, который был забронирован для него также были крылья. Лазарев отметил, что это «подсознательно, видимо». По словам артиста, возможно в глубине души он всегда знал, что крылья – это действительно его символ.

Поклонники пришли в восторг от новости. Многие сразу же принялись комментировать пост, выражая свое крайнее удивление. «Это просто потрясающе! На подсознательно- интуитивном уровне!», «Знаки, которые мы не замечаем!!! Вот она - сила предков», «Память рода, генетическая память, здорово!», - указывают подписчики. А те, кто живет в Перми, обещали лично сходить в музей, чтобы своими глазами увидеть герб рода Лазаревых.