Павел Прилучный выбранил авиакомпанию Utair за неудобства

Сегодня, 18:58 \\ Шоу-бизнес

1500 рублей доплаты не смогли улучшить салон эконом-класса. Об этом он рассказал в социальных сетях.

 Накануне Павел Прилучный вместе с супругой был вынужден лететь из командировки на cамолете Utair. По неизвестной причине, актеры разместились в эконом-классе. Авиакомпания предлагает услугу по улучшению мест за доплату. Она обещает "больше простора".

Именитый пассажир воспользовался предложением и остался крайне разочарован. Он снял видеоролик, на котором продемонстрировал неудобства салона. Павел Прилучный отметил, что ногам действительно просторно. Однако остальной части тела нужно принимать форму вопросительно знака из-за положения кресел. Актер нецензурно выбранил Utair и призвал не соблазняться более свободными местами. "Невозможно", резюмировал он под одобрение Агаты Муцениеце.

Супруга Прилучного оказалась позитивнее. Она отметила, что сам факт быстрых авиаперелетов является большим благом для человечества.


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Автор - Александр Лубяной
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