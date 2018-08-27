Актер "Глухаря" Максим Аверин признался, что украл портрет Людмилы Гурченко

Звезда популярного сериала "Глухарь" Максим Аверин, который исполнил одну из главных ролей, рассказал вместе со своими коллегами по проекту, приходилось ли ему когда-либо преступать закон. Ответ оказался неожиданным.

Аверин признался, что всегда был большим поклонником Людмилы Гурченко. Ему даже удалось поработать с ней на съемочной площадке во время работы над фильмом «Перезагрузка». Более того, известно, что артисты были близкими друзьями, очень тело общались, часто созванивались друг с другом. Время от времени их отношения обрастали ненужными слухами о начинающемся романе, однако, по словам актера, он всегда обращался к Гурченко на «вы» и не мог вынести панибратства.

Однажды на съемках «Перезагрузки» Максим Аверин увидел портрет легендарной актрисы, который очень сильно его впечатлил. Это был кадр из ленты «Аплодисменты». Сам мужчина рассказывает, что на фотографии у Гурченко невероятно «потусторонний» взгляд. Актер не смог удержаться и просто унес портрет с собой, никому не сказав ни слова. Сейчас же он только надеется, что реквизиторы фильма не держат на него зла. Интересно, что портрет подписан: «Максу с нежностью, Люся». В настоящий момент он висит в кабинете у Аверина.