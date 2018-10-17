"Дождемся малыша": Топалов и Тодоренко поделились деталями своей свадьбы

Как стало известно журналистам, Влад Топалов и Регина Тодоренко поделились деталями своей свадьбы, которую они в перспективе планируют.

Они сознались в том, что бракосочетание планируют только после рождения сына. Эта популярная пара станет родителями со дня на день. Стоит отметить то, что изначально скрывали свои отношения, но потом выложили в сеть трогательные послания в один день. Они вместе поют песни, что снимают на видео. Регина рассказала, что в конце июля получила предложение руки и сердца, и теперь, когда рождение ребенка близко, они начинают планировать, где и как будут отмечать свою свадьбу.

Также стоит отметить тот факт, что Влад Топалов рассказал об интиме с Тодоренко. Он заявил, что они страстно любят друг друга. Они провели совместное интервью, в котором раскрыли подробности интимной жизни. Певец рассказал о том, что они в самом начале отношений пытались множество раз посмотреть один фильм, но им никогда это не удавалось. К тому же он рассказал такие подробности, как то, что она любит слушать в машине медитативную музыку и фотографирует только левую сторону лица, поскольку считает ее рабочей. Его возлюбленную смутила подобные откровенности, но Влад успокоил ее, сказав, что в этом нет ничего страшного.