Кит Харингтон ответил на заявление участницы "Дома-2" о сексе с ним

Сегодня, 17:23 \\ Шоу-бизнес

Представители актера, исполнившего роль Джона Сноу в знаменитом сериале "Игра Престолов" прокомментировали недавние слова Ольги Власовой об интиме с Харингтоном. Оказалось, что актер с ней даже не знаком.

 Представитель артиста заявил, что тот никак не мог провести ночь с Ольгой Власовой. Во-первых, молодые люди даже не знакомы и никогда не встречались. А во-вторых, как заверил агент Харингтона, в ту ночь он не мог быть в Люксембурге, где по утверждениям девушке и был секс, поскольку «Кит никогда там не бывал, даже проездом».

Сама же бывшая участница «Дома-2» настаивала на том, что у них был мимолетный роман. Молодые люди якобы встретились в одном из отелей и сразу друг другу понравились. Представитель актера, исполнившего роль Джона Сноу заверил фанатов, что это просто обыкновенная ложь. Харингтон женился несколько месяцев назад и не изменяет своей новоиспеченной супруге.

Напомним, ранее экс-участница телестройки выложила фото мужчины, который очень похож на обнаженного Кита Харингтона и указала, что «Джон Сноу не впечатлил» ее. Как рассказала сама Власова, артист ее разочаровал. Некоторые пользователи с самого начала решили, что это просто обман, но многие ждали подтверждения от самого Харингтона.

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Автор - Евгения Чернобаб
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