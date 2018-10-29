Опубликовано эротическое фото Натальи Крачковской в молодости

Пикантная фотосессия стала причиной одной из немногих ссор в семье актрисы. Об этом случае рассказали создатели документального фильма "Я актриса больших форм".

Наталья Крачковская прожила 26 лет вместе со своим мужем Владимиром. Супруг терпел её напряженную работу, включая ночные съемки. Хотя и ревновал к партнерам по фильмам. Несмотря на занятость, звезда советских экранов успевала сама готовить мужу вкусные блюда и следить за чистотой в доме. Вероятно, именно такая взаимоподдержка обеспечивала семейную идиллию.

Однако в 1980-х годах Наталья Крачковская решилась на эротическую рекламу в США. Один модный журнал предложил ей сняться в русской меховой шубе на голое тело. По молодости, актриса согласилась принять участие в смелом проекте. Она надеялась, что фото опубликуют эксклюзивно для американского читателя. Но выпуск неведомым образом оказался в Советском Союзе, где его и увидел Владимир.

К счастью, паре удалось преодолеть конфликт и сохранить брак. Около 30 лет назад мужчина скончался от сердечного приступа и оставил Наталью Крачковскую вдовой. Этот статус она и сохранила до собственной кончины в 2016, отказывая многочисленным поклонникам. 24 ноября знаменитость могла бы отметить 80-летний юбилей.