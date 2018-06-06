Михаил Боярский признался, как впервые на съемках ударил женщину

Известный актер и певец Михаил Боярский совместно с Дмитрием Харатьяном принял участие в телевизионном шоу "Кто хочет стать миллионером". Во время съемок он рассказал о том, что ему в жизни пришлось ударить по лицу женщину.

Артист признался, что инцидент произошел в ходе съемочного процесса четвертой части картины "Гардемарины, вперед!". Удар был прописан в сценарии. Герой, которого исполнял Боярский, должен был ударить по лицу персонажа, роль которого играла известная актриса Татьяна Лютаева. Однако в момент той самой сцены удар получился каким-то неуверенным. Режиссер Светлана Дружинина решила помочь актеру справиться с эпизодом и крикнула: «Мужик ты или нет?! Ударить её нормально не можешь?» Как заявил сам Боярский: «Я такую пощечину залепил Лютаевой! Татьяна на меня даже обиделась. Было видно, как заблестели ее глаза…»

Известно, что Светлана Дружинина сейчас испытывает трудности с финансированием новой части картины. Несмотря на то, что не так давно она получила субсидию от Министерства культуры для организации и проведения съемочного процесса, все равно достаточно большой суммы денег не хватает. Михаил Боярский и Дмитрий Харатьян сказали, что всю сумму выигрыша, которую им удастся получить на программе «Кто хочет стать миллионером?» они отдадут для продолжения съемок фильма.