Поргина поведала о последней воле покойного Караченцова

Она верит, что супруг ожидает её в раю. Ведь за свою жизнь актер творил только добрые дела.

В настоящее время Людмила Поргина отдыхает в гостях у подруги в Дубае. 24 ноября у вдовы наступил юбилей - 70 лет. Она старается не грустить, ведь такова последняя воля Николая Караченцова. Вдова поведала, что артист приказал родственникам не плакать, а веселиться и улыбаться. Тем не менее, Людмила Поргина не собирается устраивать роскошный праздник.

Она заявила СМИ, что в Дубае гораздо проще пережить горе, чем в Подмосковье. Дома все напоминает об умершем муже, а в гостях отвлекают подруги. Впрочем, все развлечения Людмила Поргина решила отложить до декабря - после поминок Караченцова на сорок дней. Она планирует устроить большой банкет на сотню человек с макаронами по-флотски, которые актер очень любил при жизни.

Пока Николай Караченцов болел, пара регулярно путешествовала за границей. Врачи прописали больному морской воздух, поэтому супруги выбирали Турцию, Болгарию и Арабские Эмираты. Даже вдали от родного дома, Людмила Поргина ощущает присутствие духа покойного мужа. Об этом она рассказала в интервью изданию "СтарХит".