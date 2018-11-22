Ольга Бузова продемонстрировала свои красивые формы на Сейшелах

Сегодня, 14:40 \\ Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова продемонстрировала свои пышные ягодицы и отличную фигуру. Ее фотографии можно увидеть в социальной сети Instagram.

Сейчас Бузова находиться на Сейшелах. Подписчики следят за обновлениями и наблюдают за тем, как она замечательно проводит на островах в ярких летних нарядах.

«Когда работа в кайф», - написала девушка вместе с одной из публикаций в своем микроблоге. На фотографии девушка надета в голубое мини-платье с цветочным принтом. Публикация уже собрала пол миллиона лайков.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых лежит мужчина, похожий на актера Кита Харингтона. По словам звезды шоу «Дом-2», сыгравший Джона Сноу артист ее...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA

 Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Умер обладатель уникального оперного баса Максим Михайлов

Сегодня в Москве на 56-м году жизни скончался продолжатель знаменитой музыкальной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ