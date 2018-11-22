Ольга Бузова продемонстрировала свои красивые формы на Сейшелах

Певица Ольга Бузова продемонстрировала свои пышные ягодицы и отличную фигуру. Ее фотографии можно увидеть в социальной сети Instagram.

Сейчас Бузова находиться на Сейшелах. Подписчики следят за обновлениями и наблюдают за тем, как она замечательно проводит на островах в ярких летних нарядах.

«Когда работа в кайф», - написала девушка вместе с одной из публикаций в своем микроблоге. На фотографии девушка надета в голубое мини-платье с цветочным принтом. Публикация уже собрала пол миллиона лайков.