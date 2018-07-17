11-летняя дочь Глюкозы оказалась точной копией матери

Сегодня, 13:26 \\ Шоу-бизнес

Поклонники были поражены сходством певицы и её ребёнка.

Наталья Ионова, известная поклонникам под псевдонимом «Глюкоза», редко публикует фотографии дочерей. Чаще всего записи девушки содержат её личные снимки в компании друзей или без них. Поэтому все совместные фото с дочерьми поклонники воспринимают с восторгом и любопытством.

Совместная фотография Глюкозы вместе с 11-летней Лидой заставила поклонников сравнить своего кумира и её ребёнка. Многие отметили, что девочка является точной копией Натальи, и найти различия можно только благодаря очкам. Также в комментариях написали о том, что Наталья в чём-то выглядит моложе, чем Лида, и они выглядят как две сестры, а не как мать с дочерью.

«Не верьте этим милым лицам», - написала исполнительница в тексте публикации. Но поклонники оказались не согласны с высказыванием, решив, что можно доверять и Глюкозе, и её дочери. А с тем, что лица действительно милые фанаты согласились, и желающих оспорить эту часть утверждения певицы не нашлось.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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