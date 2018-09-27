Регина Тодоренко показала прекрасную физическую форму за пару дней до родов

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая носит под сердцем ребенка от своего коллеги по шоу-бизнесу Влада Топалова. Уже совсем скоро младенец должен появиться на свет.

 Накануне на официальной странице в социальной сети Instagram известной российской телеведущей Регины Тодоренко появилась новая фотография, где она запечатлена не в совсем обычной позе. Знаменитость сделала снимок, когда занималась йогой. Когда она размещала его в сети, то пояснила, что данный вид физической активности помогает ей не только поддерживать тело в тонусе, но и бороться с негативными мыслями.

 Как оказалось, иногда Тодоренко не чувствует себя успешным человеком. Она смотрит на достижения других и не понимает, почему всего этого нет у нее. В такие моменты хорошо все обдумать ей помогает именно йога. Ведущая передачи "Пятница с Региной" спрашивает себя, что еще она может сделать и какие усилия приложить, чтобы достичь того, чего желает.

Поклонники похвалили ее за такое трудолюбие и отметили, что за пару дней до родов она показала прекрасную форму. По этой причине они уверенны, что после родов она быстро сможет восстановиться в физическом плане.

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Автор - Мартина Корф
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