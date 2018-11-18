Принц Гарри хочет переехать от брата Уильяма в другой замок

Сейчас члены королевской семьи вместе с семьями живут в Кенсингтонском дворце, однако вскоре по понятным причинам все может измениться.

СМИ часто описывают то, какие отношения царят между королевой Елизаветой II, ее детьми, а также внуками. Когда речь идет о принцах Гарри и Уильяме, все знают, что между братьями царят теплые и доверительные отношения. Тем не менее, как оказалось, младший брат вместе со своей супругой Меган Маркл хочет переехать от старшего в другой дворец.

По каким причинам он может принять такое решение, пока не сообщается. В прессе высказывают предположение, что это может произойти, так как герцог и герцогиня Суссекские ожидают пополнения в семье. Скорее всего, они хотят, чтобы у них и их будущего ребенка было достаточно места для отдыха и других занятий. Инсайдеры утверждают, что отношения между принцами не были испорчены.

В течение грядущего года принц Гарри и Меган Маркл переедут жить в Виндзорский замок. Тогда в их полном распоряжении окажется целых десять просторных спален.