Телеведущая Олимпиада Тетерич родила третьего ребенка и стала многодетной матерью

Телеведущая Олимпиада Тетерич стала многодетной матерью с появлением на свет третьего ребенка. Этим прекрасным событием она поделилась со своими поклонниками.

Поначалу Липа Тетерич хотела скрыть свою третью беременность, так как она была незапланированной. Однако в сентябре, когда скрывать уже было трудно, она объявила о своем положении. До самого дня рождения ребенка Липа работала и появлялась на публике. По ее словам, она нередко задумывалась о том, как она сможет воспитывать аж троих детей, ведь ее первых два ребенка не отличаются дисциплинированностью. Наконец, 22 ноября она родила третьего ребенка путем кесарева сечения.

Этим событием она поделилась со своими фанатами в социальной странице Инстраграм. На фотографии мама обнимает новорожденного малыша с подписью о том, что она счастлива и вместе с ребенком чувствуют себя прекрасно. По словам Липы, после третьих родов отходить было нелегко, однако уже сейчас она готова принимать поздравления. Среди всех комментариев можно увидеть слова пожелания крепкого здоровья и счастья.

Стоит отметить, что имя и пол ребенка Олимпиада не сообщила. Ранее она говорила, что если будет мальчик, то подобрать имя станет трудной задачей. А если будет девочка, то вариантов уйма — Роза, Оливия, Маргарита и так далее. Заранее родители не стали называть своего ребенка, потому что в первую очередь хотят познакомиться с ним и понять, на кого он похож.

Липа Тетерич вместе со своим супругом Артемом также имеют десятилетнего сына Лавра и двухлетнюю малышку Мелиссу. Все предыдущие роды также проходили путем кесарева сечения.