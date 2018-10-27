Наталья Орейро сняла музыкальный клип в Балашихе

Сегодня, 12:02 \\ Шоу-бизнес

Звезда некогда популярного сериала «Дикий ангел» глубоко прониклась культурой России.

На своём канале в YouTube популярная актриса и певица из Уругвая представила клип на песню «To Russia With Love» (с англ.. – «В Россию с любовью»). Главной особенностью является тот факт, что певица сняла клип в московской области, а именно в районе города Балашиха. Получившийся клип изображает характерный советско-русский колорит 80-х годов, не забывая выставить на первый план наиболее клишированные атрибуты, которые у иностранного зрителя вызывают обычно ассоциацию с Россией: настенный ковёр, аккордеон и прочая «клюква» ярко бросаются в глаза.

Помимо прочего, Орейро несколько строчек заучила и успешно исполнила на русском языке. Сюжет клипа повествует о возвращении Орейро на Родину-мать с последующей гулянкой в честь этого. Являясь лицом зимней коллекции отечественного бренда Zarina, Наталья Орейро выпустила данный клип к его двадцатипятилетию.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых лежит мужчина, похожий на актера Кита Харингтона. По словам звезды шоу «Дом-2», сыгравший Джона Сноу артист ее...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA

 Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Умер обладатель уникального оперного баса Максим Михайлов

Сегодня в Москве на 56-м году жизни скончался продолжатель знаменитой музыкальной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ