Наталья Орейро сняла музыкальный клип в Балашихе

Звезда некогда популярного сериала «Дикий ангел» глубоко прониклась культурой России.

На своём канале в YouTube популярная актриса и певица из Уругвая представила клип на песню «To Russia With Love» (с англ.. – «В Россию с любовью»). Главной особенностью является тот факт, что певица сняла клип в московской области, а именно в районе города Балашиха. Получившийся клип изображает характерный советско-русский колорит 80-х годов, не забывая выставить на первый план наиболее клишированные атрибуты, которые у иностранного зрителя вызывают обычно ассоциацию с Россией: настенный ковёр, аккордеон и прочая «клюква» ярко бросаются в глаза.

Помимо прочего, Орейро несколько строчек заучила и успешно исполнила на русском языке. Сюжет клипа повествует о возвращении Орейро на Родину-мать с последующей гулянкой в честь этого. Являясь лицом зимней коллекции отечественного бренда Zarina, Наталья Орейро выпустила данный клип к его двадцатипятилетию.