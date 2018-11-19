Сергей Безруков сообщил, что снова стал отцом

Это второй ребёнок актёра, родившийся в браке с Анной Матисон.

Счастливый актёр на своей странице в соцсети рассказал своим почитателям о появлении на свет сына. Сергей сообщил, что был неотрывно со своей женой во время и после родов малыша. Сейчас Безруков принимает многочисленные поздравления от поклонников, разделивших огромную радость своего кумира, снова ставшего отцом. Два года назад в семье Сергея и Анны Матисон родилась дочь Мария. А в мае этого года супруги известили общественность, что в их семье ожидается скорое пополнение.

В предыдущем браке совместных детей с актрисой Ириной Безруковой не было, но несколько лет назад стало известно о внебрачных сыновьях от актрисы и певицы Кристины Смирновой. Сергей Безруков известен как по киноработам, так и по ролям, сыгранных на подмостках столичных театров. Больше сего актёр запомнился работой в сериале «Бригада», где он создал запоминающийся образ главаря банды – Саши Белого.