Сергей Безруков сообщил, что снова стал отцом

Сегодня, 11:19 \\ Шоу-бизнес

Это второй ребёнок актёра, родившийся в браке с Анной Матисон.

Счастливый актёр на своей странице в соцсети рассказал своим почитателям о появлении на свет сына. Сергей сообщил, что был неотрывно со своей женой во время и после родов малыша. Сейчас Безруков принимает многочисленные поздравления от поклонников, разделивших огромную радость своего кумира, снова ставшего отцом. Два года назад в семье Сергея и Анны Матисон родилась дочь Мария. А в мае этого года супруги известили общественность, что в их семье ожидается скорое пополнение.

В предыдущем браке совместных детей с актрисой Ириной Безруковой не было, но несколько лет назад стало известно о внебрачных сыновьях от актрисы и певицы Кристины Смирновой. Сергей Безруков известен как по киноработам, так и по ролям, сыгранных на подмостках столичных театров. Больше сего актёр запомнился работой в сериале «Бригада», где он создал запоминающийся образ главаря банды – Саши Белого.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых лежит мужчина, похожий на актера Кита Харингтона. По словам звезды шоу «Дом-2», сыгравший Джона Сноу артист ее...

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA

 Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Умер обладатель уникального оперного баса Максим Михайлов

Сегодня в Москве на 56-м году жизни скончался продолжатель знаменитой музыкальной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ