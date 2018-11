Сергей Шнуров показал фотографию, как выглядел 15 лет назад

View this post on Instagram

Мимо строек и помоек, Мчатся дни летят года. Звезды рока хуй не моют, Только чешут иногда. Почему так?, - ты спросила. Чтоб тебя не обломать, Я ответил, - в роке сила, Ну а сила в правде, мать. Это всё, как пишут в книжках. Помолчав, ты прошептала - Я не буду брить подмышки, Ради рока и металла.