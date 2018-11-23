Сергей Шнуров показал фотографию, как выглядел 15 лет назад

В своем блоге Instagram Сергей Шнуров из «Ленинграда» поделился фотографией, как он выглядел 15 лет назад. В 2003 году он попал на обложку молодежного журнала «ОМ».

В прошлом месяце Сергей удивил фанатов чисткой всех фотографий со своей социальной страницы. Как оказалось позже, это была некая «перезагрузка», после которой он снова начал выкладывать фотографии. Его публикации отличаются от других своим лирическим подтекстом и стихами с нецензурной лексикой. Сегодня артист сумел удивить своих читателей фотографией, которая была сделана 15 лет назад.

Лидер группы «Ленинград» решил вспомнить старые времена и опубликовал фотографию обложки тогда еще популярного молодежного журнала «ОМ», где музыканту, на тот момент, исполнялось 30 лет. В тот период Сергей Шнуров был признан «Человеком года», а группа «Ленинград» пожинала свои плоды на вершине славы. Безусловно, пост не мог считаться авторским, если бы к нему артист не написал какое-нибудь стихотворение.

Подписчики с удивлением и юмором отреагировали на 30-летнюю внешность Шнурова. Без усов, бороды и волос люди не сразу признали своего любимого рок-музыканта, из-за чего стали шутить: «Тебе реально бороды не хватало. Ну и волос походу тоже», «Сейчас интересный, импозантный мужчина, стал лучше».

Напомним, что певец Сергей Шнуров недавно развелся с женой Матильдой, однако через два месяца он расписался с 27-летней Ольгой Абрамовой. Позже были намеки о том, что у Сергея будет еще один ребенок, но артист ответил, что больше детей иметь не хочет.