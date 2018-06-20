Принц Чарльз озвучил имя будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 19:45 \\ Шоу-бизнес

Весной 2019 года принц Гарри и Меган Маркл ждут появления на свет ребенка. Точная дата и пол не известны, однако принц Чарльз решил назвать имена, которые родители подарят своему сыну или дочке.

Эту информацию герцог Уэльский назвал во время визита в посольство Австралии в Лондоне. Он публично выразил готовность поговорить о своем будущем внуке или внучке, в том числе, назвать предполагаемые их имена. Об этом пишет издание Mirror.

Принц Чарльз рассказал о своей недавней беседе с сыном, в ходе которой он узнал, что вопрос о выборе имени ребенка стоит на повестке. Среди всех имен, что предложила своему супругу Меган Маркл, наиболее подходящими являются имена Кайли и Шейн. Такие имена могли стать результатом вдохновения во время недавнего королевского тура. Однако принц Чарльз рассчитывал, что Меган и принц Гарри могли бы выбрать что-то более необычное. Он также добавил, что многие люди пытались дать совет по выбору имени ребенка его сына. Напоследок герцог Уэльский предупредил, что имени Эдна и Лес ждать точно не стоит.

Напомним, что беременность Меган Маркл активно обсуждается общественностью, а люди постоянно обращают внимание на ее «положение», которое она так ярко пытается подчеркнуть различными нарядами.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

 Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ