Принц Чарльз озвучил имя будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Весной 2019 года принц Гарри и Меган Маркл ждут появления на свет ребенка. Точная дата и пол не известны, однако принц Чарльз решил назвать имена, которые родители подарят своему сыну или дочке.

Эту информацию герцог Уэльский назвал во время визита в посольство Австралии в Лондоне. Он публично выразил готовность поговорить о своем будущем внуке или внучке, в том числе, назвать предполагаемые их имена. Об этом пишет издание Mirror.

Принц Чарльз рассказал о своей недавней беседе с сыном, в ходе которой он узнал, что вопрос о выборе имени ребенка стоит на повестке. Среди всех имен, что предложила своему супругу Меган Маркл, наиболее подходящими являются имена Кайли и Шейн. Такие имена могли стать результатом вдохновения во время недавнего королевского тура. Однако принц Чарльз рассчитывал, что Меган и принц Гарри могли бы выбрать что-то более необычное. Он также добавил, что многие люди пытались дать совет по выбору имени ребенка его сына. Напоследок герцог Уэльский предупредил, что имени Эдна и Лес ждать точно не стоит.

Напомним, что беременность Меган Маркл активно обсуждается общественностью, а люди постоянно обращают внимание на ее «положение», которое она так ярко пытается подчеркнуть различными нарядами.