Александр Балуев рассекретил спортивное хобби Джорджа Клуни

Сегодня, 18:44 \\ Шоу-бизнес

Актер узнал о нем во время совместной работы над фильмом "Миротворец". Съемки проходили ещё в 90-х годах.

 Под конец 20-го века режиссер Стивен Спилберг основал новую кинокомпанию. "Миротворец" стал её дебютным проектом. В актерский состав вошли Джордж Клуни и Николь Кидман, которые сыграли главных персонажей. В сюжете, кроме американцев, фигурировали представители других стран. Стивен Спилберг решил, что стоит нанять актеров среди местных жителей.

 

Так Александр Балуев и попал в Голливуд, где задержался на несколько лет. Через актерское агентство компания отобрала нескольких кандидатов по фотографиям. После кастинга его пригласили сниматься вместе с Александром Кузнецовым и Александром Песковым.

Во время работы Александр Балуев познакомился с Джорджем Клуни, с которым потом неоднократно проводил досуг. Во время интервью журналу "Караван историй" он рассекретил, что голливудская звезда страстно увлекается баскетболом. В 90-х он возил с собой мяч и кольца, предлагая желающим сыграть по выходным.

Однако Александру Балуеву спортивное хобби пришлось не по вкусу. Он попытался уговорить Джорджа Клуни на партию в теннис, но не удалось. "Ты свой мячик кидаешь, я свой", - резюмировал Балуев тот разговор.

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Автор - Александр Лубяной
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