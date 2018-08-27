Звезда "Дома-2" потеряла ребенка после избиения в СИЗО

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Звезда шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей потеряла ребенка после того, как ее избили в СИЗО в турецкой тюрьме. Она боится за свое здоровье, ведь происшествие могло спровоцировать ужасные последствия с организмом.

Анастасия в тот момент перебывала в Турции для закупки одежды своего шоурума. Обычно такие путешествия проходят мирно, но что-то пошло не так и полиция решила взять девушку под арест. Настя сказала, что ее задержали за осквернение нации, однако тогда она не поняла выговор, так как была без переводчика. Так она оказалась в колонии. Тогда следующие несколько дней Анастасия подверглась насилию — кормили с пола, заставляя есть руками, и что самое страшное, ее избили и это стало причиной выкидыша.

Участница проекта «Дом-2» рассказала, что полиция Турции заставляла ее подписать какие-то неизвестные документы, однако она отказалась это делать. В итоге Кочервей просто депортировали назад в Россию. Анастасия не отрицает грубого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и теперь боится, насколько сильно это избиение и питание могло отразиться на ее организме. В частности, она думает о том, что больше не сможет забеременеть.

Напомним, что Анастасия Кочервей является одной из самых скандальных экс-участниц Дома-2. В последнее время она ждала появления на свет ребенка от ее бывшего парня Андрея Шабарина. Их расставание произошло из-за обвинений экс-бойфренда в сторону Анастасии в том, что она слишком доступная, а ее поведение недостойно. Однако девушка отрицает подобные домыслы. Сейчас она старается справиться с психологическим кризисом и проблемами со здоровьем.

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Автор - Константин Никитин
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