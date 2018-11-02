Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн запретил российским фанатам снимать себя на телефон

Организаторы камерного шоу фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в России впервые протестируют систему предотвращения съемки. Гаджеты посетителей мероприятия «оденут» в специальные чехлы, которые не дадут запечатлеть кумира.

Об этом сообщает компания T.C.I., которая занимается организацией концерта Линдеманна в декабре. Система имеет название Yondr. Она препятствует любой фото- и видеосъемке с мобильного телефона. Освободить устройство от чехла можно будет только на выходе или в специальной «Phone Free Zone». В Европе данная система уже практикуется, а для России это будет впервые.

Менеджмент Тилля Линдеманна добавил, что музыкант хочет от зрителей полного внимания к происходящему, без отвлечения на гаджеты.

Тилль Линдеманн порадует российскую публику туром «Messer». Он назначен в честь выхода одноименного сборника ранних стихотворений музыканта. Первая встреча состоится 3 декабря в Санкт-Петербурге в клубе «Opera». 5 декабря Москва увидит легендарного немца в клубе «ICON». В планах артиста также посетить Новосибирск, Иркутск и Самару.

В 2019 году Тилль Линдеманн вернется в Россию в составе своего рок-коллектива Rammstein. Группа появится на сцене в честь выхода нового альбома, который ожидается весной. Концерты пройдут в Москве и Питере – 29 июля и 2 августа соответственно.